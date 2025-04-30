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Легенда Барселоны может возглавить немецкий гранд
Потенциальное возвращение к работе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После непростого периода во главе "Барселоны" Хави Эрнандес взял годичную паузу, чтобы восстановить силы после 2,5 лет на высоких оборотах. Его отдых подходит к концу, и имя испанца снова начинает появляться среди кандидатов на топовые тренерские позиции в Европе.
В начале сезона Хави уже получал запросы от "Манчестер Юнайтед" и "Ромы", однако тогда тренер четко дал понять, что планирует полностью посвятить год отдыху. Сейчас же ситуация меняется. Ожидается, что Хаби Алонсо возглавит "Реал", а "Байер" начал поиск нового наставника. Среди кандидатов – Иманоль Альгуасиль, который покинет "Реал Сосьедад", экс-глава "МЮ" Эрик тен Хаг и Хави.
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По информации Kicker, "Байер" уже контактировал с лагерем каталонца и не получил отказа. В клубе высоко ценят его стиль игры, международный опыт и знание английского языка. Это может стать интересным вызовом для Хави, который в своей карьере работал только в двух клубах – "Барселоне" и катарском "Аль-Садде".
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