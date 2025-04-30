Экс-тренер Манчестер Юнайтед претендует на роль наставника топ-клуба Бундеслиги

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг может возглавить топ-клуб Бундеслиги.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, 55-летний нидерландский специалист является серьезным кандидатом на роль наставника леверкузенского "Байера", но "фармацевты" не вели с ним конкретные переговоры. Руководство клуба рассматривает все доступные варианты.

Отмечается, что "Байер" все еще ждет окончательного решения от Хаби Алонсо относительно его будущего в клубе.

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Последним местом работы Эрика тен Хага был "Манчестер Юнайтед", с которым он работал в период с июля 2022 года по октябрь 2024 года. Вместе с клубом за это время он выиграл Кубок лиги и Кубок Англии.