Защитник Баварии может вернуться в свой бывший клуб

Как сообщает издание Fichajes, защитник "Баварии" Ким Мин Дже может вернуться в Италию – его активно сватают в "Наполи".

Южнокорейский центрбек провел блестящий сезон в Серии А, что и обеспечило ему трансфер в Мюнхен за почти 50 миллионов евро. Впрочем, в "Баварии" Ким не оправдал ожиданий: адаптация к немецкому футболу оказалась сложной, а отдельные ошибки и внутреннее давление лишь усилили критику.

Читайте также Защитник Баварии рассказал о том, как ему удается играть с травмой

"Наполи" внимательно следит за ситуацией. В клубе высоко оценивают знакомство Кима с командной системой и его потенциально быстрое вливание в коллектив. К тому же, вероятное снижение трансферной стоимости из-за невнятного периода в Германии – дополнительный аргумент в пользу возвращения.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Хотя официального предложения пока не поступало, интерес со стороны неаполитанцев реален, а первые контакты уже установлены. В Мюнхене не исключают продажи. Сам футболист также открыт к переменам, стремясь вновь стать ключевым игроком. Возвращение в Неаполь, где он был настоящим любимцем публики, выглядит все более вероятным.

Добавим, что в этом сезоне на счету центрбека 3 гола в 43-х матчах за "Баварию" во всех турнирах.