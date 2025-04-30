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Защитник Баварии может вернуться в свой бывший клуб
Будущее под вопросом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, защитник "Баварии" Ким Мин Дже может вернуться в Италию – его активно сватают в "Наполи".
Южнокорейский центрбек провел блестящий сезон в Серии А, что и обеспечило ему трансфер в Мюнхен за почти 50 миллионов евро. Впрочем, в "Баварии" Ким не оправдал ожиданий: адаптация к немецкому футболу оказалась сложной, а отдельные ошибки и внутреннее давление лишь усилили критику.
"Наполи" внимательно следит за ситуацией. В клубе высоко оценивают знакомство Кима с командной системой и его потенциально быстрое вливание в коллектив. К тому же, вероятное снижение трансферной стоимости из-за невнятного периода в Германии – дополнительный аргумент в пользу возвращения.
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Хотя официального предложения пока не поступало, интерес со стороны неаполитанцев реален, а первые контакты уже установлены. В Мюнхене не исключают продажи. Сам футболист также открыт к переменам, стремясь вновь стать ключевым игроком. Возвращение в Неаполь, где он был настоящим любимцем публики, выглядит все более вероятным.
Добавим, что в этом сезоне на счету центрбека 3 гола в 43-х матчах за "Баварию" во всех турнирах.
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