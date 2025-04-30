Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария будет соревноваться с Барселоной за подписание опытного центрбека Байера
Однако в их списке находятся и другие футболисты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" будет соревноваться с "Барселоной" за подписание опытного центрального защитника "Байера".
Как сообщил немецкий журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб все еще рассматривает вариант с подписанием Джонатана Та, который до сих пор не согласовал контракт с "Барселоной". Переговоры между "красными" и 29-летним немцем пока что продолжаются. Другие клубы тоже внимательно следят за ситуацией.
Отмечается, что Дин Хейсен также присутствует в списке целей "Баварии". Однако, чтобы подписать центрального защитника за высокую трансферную цену, пока нужна продажа — потенциальный уход Ким Мин Дже.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Джонатан Та провел 46 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.
Популярное сейчас
- В украинском футболе назревает беспрецедентный случай
- Легенда Металлиста назначен главным тренером олимпийской сборной Кыргызстана
- Украина договорилась о регулярных контрактах со страной, которая не желает ее вступления в ЕС
- Бундеслига. Отложенное празднование Баварии, рекорд Мюллера и фееричная перестрелка в Киле
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО