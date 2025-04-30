Бавария будет соревноваться с Барселоной за подписание опытного центрбека Байера

"Бавария" будет соревноваться с "Барселоной" за подписание опытного центрального защитника "Байера".

Как сообщил немецкий журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб все еще рассматривает вариант с подписанием Джонатана Та, который до сих пор не согласовал контракт с "Барселоной". Переговоры между "красными" и 29-летним немцем пока что продолжаются. Другие клубы тоже внимательно следят за ситуацией.

Отмечается, что Дин Хейсен также присутствует в списке целей "Баварии". Однако, чтобы подписать центрального защитника за высокую трансферную цену, пока нужна продажа — потенциальный уход Ким Мин Дже.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Джонатан Та провел 46 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.