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Бавария будет соревноваться с Барселоной за подписание опытного центрбека Байера

Германия

Однако в их списке находятся и другие футболисты

Бавария будет соревноваться с Барселоной за подписание опытного центрбека Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" будет соревноваться с "Барселоной" за подписание опытного центрального защитника "Байера".

Как сообщил немецкий журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб все еще рассматривает вариант с подписанием Джонатана Та, который до сих пор не согласовал контракт с "Барселоной". Переговоры между "красными" и 29-летним немцем пока что продолжаются. Другие клубы тоже внимательно следят за ситуацией.

Отмечается, что Дин Хейсен также присутствует в списке целей "Баварии". Однако, чтобы подписать центрального защитника за высокую трансферную цену, пока нужна продажа — потенциальный уход Ким Мин Дже.

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В этом сезоне Джонатан Та провел 46 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Джонатан Та
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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