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Защитник Баварии перейдет в Монако из-за лучших условий контракта и больше игрового времени
Дайер, вероятно, перейдет в клуб Лиги 1
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эрик Дайер принял решение покинуть "Баварию" и присоединиться к "Монако" из-за более выгодных условий, предложенных французским клубом.
По информации Bayern & Germany, "Монако" предложил английскому защитнику более длинный контракт (минимум на два года), более высокую заработную плату и перспективу получать больше игрового времени по сравнению с мюнхенским грандом.
Добавим, что Эрик в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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