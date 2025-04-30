Защитник Баварии перейдет в Монако из-за лучших условий контракта и больше игрового времени

Эрик Дайер принял решение покинуть "Баварию" и присоединиться к "Монако" из-за более выгодных условий, предложенных французским клубом.

По информации Bayern & Germany, "Монако" предложил английскому защитнику более длинный контракт (минимум на два года), более высокую заработную плату и перспективу получать больше игрового времени по сравнению с мюнхенским грандом.

Добавим, что Эрик в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.