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Защитник Баварии перейдет в Монако из-за лучших условий контракта и больше игрового времени

Германия

Дайер, вероятно, перейдет в клуб Лиги 1

Защитник Баварии перейдет в Монако из-за лучших условий контракта и больше игрового времени

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Эрик Дайер принял решение покинуть "Баварию" и присоединиться к "Монако" из-за более выгодных условий, предложенных французским клубом.

По информации Bayern & Germany, "Монако" предложил английскому защитнику более длинный контракт (минимум на два года), более высокую заработную плату и перспективу получать больше игрового времени по сравнению с мюнхенским грандом.

Добавим, что Эрик в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Бавария (Мюнхен) Монако Эрик Дайер
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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