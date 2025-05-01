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Потенциальная замена Виртцу. Байер подписал 19-летнего хавбека из второй Бундеслиги
На перспективу
Bayer Leverkusen
"Байер" объявил о подписании полузащитника "Герты" Ибрагима Мазы.
Трудовое соглашение между леверкузенским клубом и 19-летним алжирцем рассчитано до 2030 года. В расположение действующего чемпиона Германии Ибрагим прибудет по окончанию нынешнего сезона.
Маза - воспитанник "Герты". В составе основной команды "бело-голубых" Ибрагим провел 48 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 7 ассистов. Также в его активе 2 игры за национальную сборную Алжира.
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Welcome to Leverkusen, Ibo! ????⚫️????— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 1, 2025
#Maza2030 pic.twitter.com/eqtZVECaZM
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