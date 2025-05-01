Потенциальная замена Виртцу. Байер подписал 19-летнего хавбека из второй Бундеслиги

"Байер" объявил о подписании полузащитника "Герты" Ибрагима Мазы.

Трудовое соглашение между леверкузенским клубом и 19-летним алжирцем рассчитано до 2030 года. В расположение действующего чемпиона Германии Ибрагим прибудет по окончанию нынешнего сезона.

Маза - воспитанник "Герты". В составе основной команды "бело-голубых" Ибрагим провел 48 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 7 ассистов. Также в его активе 2 игры за национальную сборную Алжира.