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Потенциальная замена Виртцу. Байер подписал 19-летнего хавбека из второй Бундеслиги

Германия

На перспективу

Потенциальная замена Виртцу. Байер подписал 19-летнего хавбека из второй Бундеслиги

Bayer Leverkusen

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"Байер" объявил о подписании полузащитника "Герты" Ибрагима Мазы.

Трудовое соглашение между леверкузенским клубом и 19-летним алжирцем рассчитано до 2030 года. В расположение действующего чемпиона Германии Ибрагим прибудет по окончанию нынешнего сезона.

Маза - воспитанник "Герты". В составе основной команды "бело-голубых" Ибрагим провел 48 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 7 ассистов. Также в его активе 2 игры за национальную сборную Алжира.

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Источник:
Bayer Leverkusen
Опубликовал: Александр Бураков
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