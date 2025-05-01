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Айнтрахт близок к заключению нового соглашения с главным тренером команды

Германия

Несмотря на интерес от других клубов

Айнтрахт близок к заключению нового соглашения с главным тренером команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Айнтрахт" Франкфурт близок к подписанию нового контракта с главным тренером команды Дино Топмеллером, несмотря на интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги, Саудовской про-лиги и одного из представителей Бундеслиги.

По данным BILD, соглашение с 44-летним специалистом будет продлено еще на два года – до 2028-го. Официальное объявление ожидается не позднее 11 мая – после последнего домашнего матча сезона против "Санкт-Паули".

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Топмеллер будет зарабатывать более 3 миллионов евро в год с учетом бонусов. Однако повышение зарплаты не было главным приоритетом во время переговоров. Топмеллер стремился получить гарантии усиления состава перед сезоном 2025/26, чтобы команда могла соревноваться на нескольких фронтах.

Добавим, что сейчас "орлы" занимают третье место в турнирной таблице Бундеслиги, имея шесть очков преимущества над пятым "РБ Лейпциг" за три тура до завершения сезона.

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Дино Топмеллер
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Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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