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Европейский гранд хочет оформить трансфер звезды Байера уже в ближайшее время

Германия

Он является одним из лучших футболистов Бундеслиги

Европейский гранд хочет оформить трансфер звезды Байера уже в ближайшее время

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Европейский гранд намерен оформить трансфер звезды леверкузенского "Байера" уже в ближайшее время.

Как сообщил журналист Николо Скира, мюнхенская "Бавария" прилагает максимум усилий для того, чтобы летом подписать Флориана Виртца. Руководство немецкого топ-клуба готовит серьезное предложение для "фармацевтов" в течение ближайших недель, чтобы попытаться завершить сделку о трансфере звезды сборной Германии как можно скорее.

Отмечается, что "Бавария" работает над его летним трансфером еще с февраля этого года

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В этом сезоне 21-летний Флориан Виртц забил 15 голов и отдал 13 ассистов в 42 матчах за "Байер" во всех турнирах. По данным популярного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 140 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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