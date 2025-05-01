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Европейский гранд хочет оформить трансфер звезды Байера уже в ближайшее время
Он является одним из лучших футболистов Бундеслиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Европейский гранд намерен оформить трансфер звезды леверкузенского "Байера" уже в ближайшее время.
Как сообщил журналист Николо Скира, мюнхенская "Бавария" прилагает максимум усилий для того, чтобы летом подписать Флориана Виртца. Руководство немецкого топ-клуба готовит серьезное предложение для "фармацевтов" в течение ближайших недель, чтобы попытаться завершить сделку о трансфере звезды сборной Германии как можно скорее.
Отмечается, что "Бавария" работает над его летним трансфером еще с февраля этого года
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В этом сезоне 21-летний Флориан Виртц забил 15 голов и отдал 13 ассистов в 42 матчах за "Байер" во всех турнирах. По данным популярного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 140 миллионов евро.
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