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Немецкий топ-клуб заинтересован в трансфере звезды Реала

Германия

На правах аренды

Немецкий топ-клуб заинтересован в трансфере звезды Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Байер" активно работает над арендой Арды Гюлера на следующий сезон. В клубе рассматривают 20-летнего турка как потенциальную замену Флориану Вирцу.

В "Реале" открыты к такому варианту, чтобы Гюлер получил больше игровой практики на самом высоком уровне. В нынешнем сезоне Арда имел очень ограниченную роль в первой команде мадридцев, поэтому регулярные матчи в Бундеслиге и Лиге чемпионов могли бы способствовать его развитию.

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Для "Байера" аренда Гюлера является частью плана перезагрузки перед новым сезоном. Ожидаемая отставка Хаби Алонсо заставляет клуб принимать стратегические решения, и приход молодого техничного полузащитника может стать одним из ключевых шагов.

Добавим, что в этом сезоне на счету турка 4 гола и 8 ассистов в 37 матчах за "Реал" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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