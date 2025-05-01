Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Немецкий топ-клуб заинтересован в трансфере звезды Реала
На правах аренды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Байер" активно работает над арендой Арды Гюлера на следующий сезон. В клубе рассматривают 20-летнего турка как потенциальную замену Флориану Вирцу.
В "Реале" открыты к такому варианту, чтобы Гюлер получил больше игровой практики на самом высоком уровне. В нынешнем сезоне Арда имел очень ограниченную роль в первой команде мадридцев, поэтому регулярные матчи в Бундеслиге и Лиге чемпионов могли бы способствовать его развитию.
Для "Байера" аренда Гюлера является частью плана перезагрузки перед новым сезоном. Ожидаемая отставка Хаби Алонсо заставляет клуб принимать стратегические решения, и приход молодого техничного полузащитника может стать одним из ключевых шагов.
Добавим, что в этом сезоне на счету турка 4 гола и 8 ассистов в 37 матчах за "Реал" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид определил идеального кандидата на замену Модричу
- Ингулец - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Феерия в Барселоне, переход Степанова и возвращение Родри. Главные новости за 30 апреля
- Арсенал – ПСЖ, Барса – Интер, тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой