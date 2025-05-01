Немецкий топ-клуб заинтересован в трансфере звезды Реала

Как сообщает издание Fichajes, "Байер" активно работает над арендой Арды Гюлера на следующий сезон. В клубе рассматривают 20-летнего турка как потенциальную замену Флориану Вирцу.

В "Реале" открыты к такому варианту, чтобы Гюлер получил больше игровой практики на самом высоком уровне. В нынешнем сезоне Арда имел очень ограниченную роль в первой команде мадридцев, поэтому регулярные матчи в Бундеслиге и Лиге чемпионов могли бы способствовать его развитию.

Читайте также Реал летом могут покинуть четыре футболиста

Для "Байера" аренда Гюлера является частью плана перезагрузки перед новым сезоном. Ожидаемая отставка Хаби Алонсо заставляет клуб принимать стратегические решения, и приход молодого техничного полузащитника может стать одним из ключевых шагов.

Добавим, что в этом сезоне на счету турка 4 гола и 8 ассистов в 37 матчах за "Реал" во всех турнирах.