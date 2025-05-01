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Айнтрахт хочет продлить контракты с двумя ключевыми игроками

Германия

С прицелом на Лигу чемпионов

Айнтрахт хочет продлить контракты с двумя ключевыми игроками

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Айнтрахт" может гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон в случае победы над "Майнцем" в воскресенье. В связи с этим клуб планирует заключить новые контракты с двумя ключевыми игроками.

По информации Sport BILD, франкфуртцы хотят продлить контракт с Робином Кохом, который действует до 2027 года. Однако в нем прописана клаусула в пределах 18-20 миллионов евро, поэтому клуб хочет "выкупить" ее, предложив защитнику улучшенный контракт.

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Еще один игрок, с которым "Айнтрахт" стремится пересмотреть условия действующего соглашения – 19-летний Жан-Маттео Баяя. Несмотря на действующий контракт до 2029 года, клуб готов предложить французу улучшенные условия. После адаптационного периода, Баяя стал важной фигурой в команде и принял участие в 10 последних матчах Бундеслиги.

Ожидаемые доходы от участия в Лиге чемпионов – около 50 миллионов евро – значительно усиливают позиции "Айнтрахта" на трансферном рынке.

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Робин Кох
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Источник:
Sport BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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