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Нападающий РБ Лейпциг о матче с Баварией: Нужно попытаться удивить их каким-то образом

Германия

Смотрит на матч с оптимизмом

Нападающий РБ Лейпциг о матче с Баварией: Нужно попытаться удивить их каким-то образом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "РБ Лейпциг" высказался о предстоящем матче с "Баварией".

Беньямин Шешко заявил, что "быки" хотят показать себя, особенно против сильного противника.

"Прежде всего, нам нужно держаться вместе в каждой отдельной ситуации и попытаться удивить их каким-то образом. Я верю, что мы можем играть хорошо; мы можем снова показать себя.

Это будет действительно сложно, особенно потому, что они играют за титул, но я думаю, что мы определенно сможем это сделать.

Нам нужно попытаться противостоять им, даже если это "Бавария Мюнхен". Я надеюсь и верю, что мы сможем сыграть отличный матч.

Чем лучше соперники, тем больше вы хотите показать свои намерения. Я думаю, это просто психология в этом смысле. Это работает для всех", - заявил Шешко.

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В этом сезоне Беньямин Шешко сыграл в 42-х матчах "РБ Лейпцига" во всех турнирах, в которых отметился 20-ю голами и 6-ю голевыми передачами.

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РБ Лейпциг Беньямин Шешко
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Источник:
Bundesliga
Опубликовал: Владислав Прийменко
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