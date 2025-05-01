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Нападающий РБ Лейпциг о матче с Баварией: Нужно попытаться удивить их каким-то образом
Смотрит на матч с оптимизмом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "РБ Лейпциг" высказался о предстоящем матче с "Баварией".
Беньямин Шешко заявил, что "быки" хотят показать себя, особенно против сильного противника.
"Прежде всего, нам нужно держаться вместе в каждой отдельной ситуации и попытаться удивить их каким-то образом. Я верю, что мы можем играть хорошо; мы можем снова показать себя.
Это будет действительно сложно, особенно потому, что они играют за титул, но я думаю, что мы определенно сможем это сделать.
Нам нужно попытаться противостоять им, даже если это "Бавария Мюнхен". Я надеюсь и верю, что мы сможем сыграть отличный матч.
Чем лучше соперники, тем больше вы хотите показать свои намерения. Я думаю, это просто психология в этом смысле. Это работает для всех", - заявил Шешко.
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В этом сезоне Беньямин Шешко сыграл в 42-х матчах "РБ Лейпцига" во всех турнирах, в которых отметился 20-ю голами и 6-ю голевыми передачами.
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