Нападающий РБ Лейпциг о матче с Баварией: Нужно попытаться удивить их каким-то образом

Нападающий "РБ Лейпциг" высказался о предстоящем матче с "Баварией".

Беньямин Шешко заявил, что "быки" хотят показать себя, особенно против сильного противника.

"Прежде всего, нам нужно держаться вместе в каждой отдельной ситуации и попытаться удивить их каким-то образом. Я верю, что мы можем играть хорошо; мы можем снова показать себя.

Это будет действительно сложно, особенно потому, что они играют за титул, но я думаю, что мы определенно сможем это сделать.

Нам нужно попытаться противостоять им, даже если это "Бавария Мюнхен". Я надеюсь и верю, что мы сможем сыграть отличный матч.

Чем лучше соперники, тем больше вы хотите показать свои намерения. Я думаю, это просто психология в этом смысле. Это работает для всех", - заявил Шешко.