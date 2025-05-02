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Компани - о возможном оформлении завтра чемпионства: Для Кейна ничего не изменится
Грядет знаменательный день
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Главный тренер мюнхенской "Баварии" поделился ожиданиями от матча 32-го тура Бундеслиги против "Лейпцига".
"Мы хотим победить завтра и стать чемпионами. Это было бы здорово. Для Гарри Кейна ничего не изменится, если мы станем чемпионами завтра. Это для СМИ. Завтра у нас финал. Надеюсь, мы это сделаем. Мы готовимся к "Лейпцигу" в обычном режиме.
Гарри — один из наших лучших игроков в психологическом плане. Он знает, что его момент приближается. Он излучает уверенность. Я не видел на тренировках ничего, что намекало бы на то, что он вообще не будет играть в субботу. Он хорошо тренировался.
У "Лейпцига" много таланта и мастерства, много хороших молодых игроков. Они проиграли во Франкфурте. Я думаю, что теперь они снова будут действовать с полной отдачей, будут стремиться атаковать. Команды принимают радикальные решения против "Баварии". Они либо идут вперед, либо сосредотачиваются на обороне. Я думаю, что мы получим лучшую версию "Лейпцига" в качестве соперника. Будет тяжело. Нам нужно готовиться к игре, а не к вечеринке", - сказал бельгийский специалист.
Завтра, 3 мая, "Бавария" может досрочно стать чемпионом Германии. За три тура до окончания Бундеслиги мюнхенцы опережают "Байер" на восемь очков. Этот титул может стать первым в карьере для звездного нападающего Гарри Кейна.
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