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Вратарь Баварии может продолжить карьеру в другом немецком клубе

Германия

Мюнхенцы готовы продать его

Вратарь Баварии может продолжить карьеру в другом немецком клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После того, как молодой вратарь Йонас Урбиг окончательно закрепился в роли преемника Мануэля Нойера в "Баварии", израильскому голкиперу Даниэлю Перецу придется искать игровую практику в другом клубе.

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Как сообщает Sky Germany, интерес к 24-летнему вратарю проявляет "Гамбург', который сейчас идет на 2 месте в турнирной таблице Второй Бундеслиги и борется за возвращение в элиту немецкого футбола. Клуб рассматривает трансфер Переца только в случае выхода в Бундеслигу. Израильтянин, который имеет большой еврокубковый опыт, рассматривается как потенциальное усиление по сравнению с нынешним первым номером Даниэлем Гойером Фернандесом.

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Сам Перец, по информации Sky, отказался от варианта с арендой и открыт к полноценному переходу. К нему также проявляют интерес другие клубы, в частности "Айнтрахт", а также английские "Саутгемптон" и "Бернли". "Бавария" готова рассматривать вариант продажи, однако стремится включить в сделку опцию обратного выкупа.

Перец, которого мюнхенцы приобрели у "Маккаби" Тель-Авив за 5 миллионов евро в августе 2023 года, сейчас оценивается в 3 миллиона. С тех пор он успел провести четыре матча в Бундеслиге, два в Кубке Германии и один в Лиге чемпионов.

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Источник:
Sky Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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