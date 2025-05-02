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Спортдир Баварии подтвердил уход из клуба экс-игрока Тоттенхэма

Германия

Стороны не смогли договориться о продолжении сотрудничества

Спортдир Баварии подтвердил уход из клуба экс-игрока Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Кристоф Фройнд подтвердил уход из клуба экс-игрока "Тоттенхэма".

"Мы провели переговоры с Эриком Дайером о продлении контракта, однако он сообщил нам, что не будет его продлевать и уйдет из команды на правах свободного агента. Мы предлагали ему двухлетнее соглашение, но он выбрал "Монако", поэтому мы уважаем его решение", — приводит его слова журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним, что 31-летний английский центральный защитник подпишет контракт с монегасками до лета 2027 года.

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В этом сезоне Эрик Дайер провел 25 матчей за "Баварию" во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист. Его стоимость, согласно данным авторитетного сайта Transfermarkt, оценивается в 8 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Монако Эрик Дайер Кристоф Фройнд
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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