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Спортдир Баварии подтвердил уход из клуба экс-игрока Тоттенхэма
Стороны не смогли договориться о продолжении сотрудничества
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Кристоф Фройнд подтвердил уход из клуба экс-игрока "Тоттенхэма".
"Мы провели переговоры с Эриком Дайером о продлении контракта, однако он сообщил нам, что не будет его продлевать и уйдет из команды на правах свободного агента. Мы предлагали ему двухлетнее соглашение, но он выбрал "Монако", поэтому мы уважаем его решение", — приводит его слова журналист Флориан Плеттенберг.
Напомним, что 31-летний английский центральный защитник подпишет контракт с монегасками до лета 2027 года.
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В этом сезоне Эрик Дайер провел 25 матчей за "Баварию" во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист. Его стоимость, согласно данным авторитетного сайта Transfermarkt, оценивается в 8 миллионов евро.
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