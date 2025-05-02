Спортдир Баварии подтвердил уход из клуба экс-игрока Тоттенхэма

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Кристоф Фройнд подтвердил уход из клуба экс-игрока "Тоттенхэма".

"Мы провели переговоры с Эриком Дайером о продлении контракта, однако он сообщил нам, что не будет его продлевать и уйдет из команды на правах свободного агента. Мы предлагали ему двухлетнее соглашение, но он выбрал "Монако", поэтому мы уважаем его решение", — приводит его слова журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним, что 31-летний английский центральный защитник подпишет контракт с монегасками до лета 2027 года.

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В этом сезоне Эрик Дайер провел 25 матчей за "Баварию" во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист. Его стоимость, согласно данным авторитетного сайта Transfermarkt, оценивается в 8 миллионов евро.