Алонсо высказался о своем будущем в Байере на фоне слухов о Реале

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо в очередной раз уклонился от прямого ответа относительно своего будущего в клубе, заявив, что решение еще не принято и нужно подождать.

"Ничего нового о моем будущем сказать не могу, ответ тот же: надо подождать. Коммуникация с клубом всегда хорошая. Между всеми есть ясность", - сказал специалист.

СМИ сейчас связывают Алонсо с мадридским "Реалом". Появляется все больше сообщений о том, что испанский тренер близок к достижению полного соглашения со "сливочными".