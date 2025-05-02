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Алонсо высказался о своем будущем в Байере на фоне слухов о Реале
Ответ тот же: надо подождать (С)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо в очередной раз уклонился от прямого ответа относительно своего будущего в клубе, заявив, что решение еще не принято и нужно подождать.
"Ничего нового о моем будущем сказать не могу, ответ тот же: надо подождать. Коммуникация с клубом всегда хорошая. Между всеми есть ясность", - сказал специалист.
СМИ сейчас связывают Алонсо с мадридским "Реалом". Появляется все больше сообщений о том, что испанский тренер близок к достижению полного соглашения со "сливочными".
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