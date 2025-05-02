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Бавария оптимистично настроена относительно подписания звезды Байера
Виртц близок к переходу в мюнхенский клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" сохраняет уверенность в своих шансах подписать полузащитника "Байер" Флориана Виртца этим летом. Об этом сообщает Bayern & Germany.
В клубе уже разрабатываются тактические схемы, которые позволят эффективно использовать на поле как Виртца, так и другого ключевого полузащитника команды, Джамала Мусиялу.
Добавим, что в текущем сезоне за "Байер" Виртц сыграл 42 матча, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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