Лос-Анджелес нацелился на легенду Баварии

"Лос-Анджелес" проявляет серьезный интерес к подписанию легендарного немецкого нападающего Томаса Мюллера этим летом.

Сам 35-летний немецкий игрок также заинтересован в возможности переезда в МЛС и выступлениях за "Лос-Анджелес".

Кроме этого клуба, интерес к Томасу Мюллеру проявляют также "Сан-Диего" и "Чикаго".

Добавим, что форвард "Баварии" в текущем сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 6 голов и отдал 6 ассистов.