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Лос-Анджелес нацелился на легенду Баварии
Мюллер может перейти в МЛС
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лос-Анджелес" проявляет серьезный интерес к подписанию легендарного немецкого нападающего Томаса Мюллера этим летом.
Сам 35-летний немецкий игрок также заинтересован в возможности переезда в МЛС и выступлениях за "Лос-Анджелес".
Кроме этого клуба, интерес к Томасу Мюллеру проявляют также "Сан-Диего" и "Чикаго".
Добавим, что форвард "Баварии" в текущем сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 6 голов и отдал 6 ассистов.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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