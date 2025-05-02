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Лос-Анджелес нацелился на легенду Баварии

Германия

Мюллер может перейти в МЛС

Лос-Анджелес нацелился на легенду Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лос-Анджелес" проявляет серьезный интерес к подписанию легендарного немецкого нападающего Томаса Мюллера этим летом.

Сам 35-летний немецкий игрок также заинтересован в возможности переезда в МЛС и выступлениях за "Лос-Анджелес".

Кроме этого клуба, интерес к Томасу Мюллеру проявляют также "Сан-Диего" и "Чикаго".

Добавим, что форвард "Баварии" в текущем сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 6 голов и отдал 6 ассистов.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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