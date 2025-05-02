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Вингер Баварии не планирует покидать свою команду, несмотря на интерес Арсенала и клубов из Саудовской Аравии

Германия

Коман настроен остаться в мюнхенском клубе

Вингер Баварии не планирует покидать свою команду, несмотря на интерес Арсенала и клубов из Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Баварии" Кингсли Коман не намерен покидать клуб этим летом, несмотря на интерес со стороны "Арсенала" и клубов из Саудовской Аравии.

По информации Bayern & Germany, французский футболист чувствует себя счастливым в составе мюнхенского клуба и не рассматривает варианты с переходом. Коман имеет хорошие рабочие отношения с главным тренером "Баварии" Венсаном Компани и хотел бы продолжить сотрудничество со специалистом в следующем сезоне.

Добавим, что Кингсли в текущем сезоне забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 38 матчах.

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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Кингсли Коман
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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