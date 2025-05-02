Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Баварии не планирует покидать свою команду, несмотря на интерес Арсенала и клубов из Саудовской Аравии
Коман настроен остаться в мюнхенском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Баварии" Кингсли Коман не намерен покидать клуб этим летом, несмотря на интерес со стороны "Арсенала" и клубов из Саудовской Аравии.
По информации Bayern & Germany, французский футболист чувствует себя счастливым в составе мюнхенского клуба и не рассматривает варианты с переходом. Коман имеет хорошие рабочие отношения с главным тренером "Баварии" Венсаном Компани и хотел бы продолжить сотрудничество со специалистом в следующем сезоне.
Добавим, что Кингсли в текущем сезоне забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 38 матчах.
Популярное сейчас
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- "Даже не могу подобрать слова", - тренер Левого Берега рассказал, что его "бесит" после матча с Карпатами
- Довбик отреагировал на слухи о возможном возвращении в Жирону
- Артем Степанов рассказал, почему решил покинуть Байер ради команды из Второй Бундеслиги
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе