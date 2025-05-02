Вингер Баварии не планирует покидать свою команду, несмотря на интерес Арсенала и клубов из Саудовской Аравии

Вингер "Баварии" Кингсли Коман не намерен покидать клуб этим летом, несмотря на интерес со стороны "Арсенала" и клубов из Саудовской Аравии.

По информации Bayern & Germany, французский футболист чувствует себя счастливым в составе мюнхенского клуба и не рассматривает варианты с переходом. Коман имеет хорошие рабочие отношения с главным тренером "Баварии" Венсаном Компани и хотел бы продолжить сотрудничество со специалистом в следующем сезоне.

Добавим, что Кингсли в текущем сезоне забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 38 матчах.