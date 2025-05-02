Бундеслига. 32-й тур

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Бохум 0:0

На "Фойт Арене" этим вечером проходила игра стратегического масштаба для "Хайденхайма" и их гостей из "Бохума". Последние шли последними и в случае поражения сразу вылетали в Бундеслигу 2, привкусом которой отдавало все 90+18 компенсированных минут (это о качестве игры). Хозяева же как смерть боялись поражения, ведь тогда "Бохум" приближался к их 16-му месту (гарантирующее игру плей-офф на выбывание) вплотную, на дистанцию всего пункта.

В итоге страх одолел обоих. Игра была максимально пресной по игровому содержанию, но при этом трагичной и самоотверженной с обоих сторон. Вратарь хозяев Мюллер спустя час игры отправился в нокаут и потерял сознание, спасая ворота. Не менее отчаянно бросался в ноги Пирингеру и бохумовский Хорн в первом тайме, украв потенциально самый опасный момент половины.

Беда лишь в том, что для "Бохум" это все, скорее всего, лишь отложенный похорон. "Несгибаемые" в прошлые сезоны приучили не спешить с констатацией их смерти. И даже спасались после 0:3 в матчах плей-офф. Но тогда в их игре был "героизм от безысходности". Тот самый, что заставляет загнанную в угол крысу броситься на своего гонителя. Глубокий инстинкт, который в версии "Бохума" 2024/25, привыкшего за года к стрессам элиты, окончательно притупился. И без которого они обречены на вылет.

За таким "Бохумом" мы скучать не будем. "Бохум" годовой и двухгодовой давности в стиле камикадзе бросился бы атаковать оппонента. С первых минут. Пошел бы ва-банк сразу после перерыва, в худшем случае. Вероятно, проиграл бы, ведь качество игры аж никак лучше не стало. Но аж никак бы не трусливо терпел нули на табло.

0:0. Саспенс вместо экшена. Нервничали, тревожились, убивались. Но в футбол не играли. К сожалению, оба скорее всего не вылетят. В этом сезоне Бундеслиге пошло бы на пользу, если бы прямому вылету подлежало сразу трое.

Хайденхайм: Мюллер (Феллер, 60) – Майнка, Гимбер, Зирслебен – Траоре, Шеппнер (Хонзак, 80), Сиенза (Конте, 29, Нихьюс, 81), Кретциг – Буш, Бек – Пирингер (Зивзивадзе, 81)

Бохум: Хорн – Эрманн, Ордец (Медич, 90+7), Бернардо – Пасслак (Хольтманн, 79), Виттек (де Вит, 90+7), Краус, Сиссоко, Беро – Масурас (Брошински, 79), Хофманн (Боаду, 10)