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Тренер одного из аутсайдеров Бундеслиги продлил контракт с клубом

Германия

Останется даже в случае вылета из Бундеслиги

Тренер одного из аутсайдеров Бундеслиги продлил контракт с клубом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер одного из аутсайдеров Бундеслиги продлил контракт с клубом.

"Бохум" сообщил, что Дитер Хекинг останется тренером команды до 2027 года. Даже если клуб вылетит во Вторую Бундеслигу, наставник команды продолжит работу.

Тренер прокомментировал продление.

"Я всегда подчеркивал, насколько комфортно я себя чувствую в VfL, и что я, безусловно, могу представить себя управляющим этим великим клубом, даже если мы вылетим, если условия будут подходящими. Мы интенсивно обсуждали это в течение последних нескольких дней. Я хотел снять этот вопрос с повестки дня — теперь, после игры в Хайденхайме, мы должны сделать все возможное, чтобы избежать вылета. Вера в это все еще есть", - сказал Хекинг.

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Немецкий специалист возглавляет "Бохум" с 4 ноября 2024 года. Сейчас клуб занимает 18-е место в Бундеслиге, набрав 22 балла. От зоны стыковых матчей клуб отделяет 4 очка.

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Источник:
VFL Bochum
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
03.05.2025 в 14:06
Только на фото у вас не Дитер Хекинг
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
03.05.2025 в 14:06
Только на фото у вас не Дитер Хекинг
Ответить
0
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