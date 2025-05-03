В матче Бундеслиги вратарь столкнулся с полевым футболистом. Клуб объявил диагноз голкипера

В матче Бундеслиги вратарь столкнулся с полевым футболистом и потерял сознание.

Голкипер "Ханденхайма" Кевин Мюллер сильно врезался в полузащитника "Бохума" Ибрагиму Сиссоко и упал на газон. Медики унесли вратаря на носилках.

Клуб объявил, что у вратаря диагностировано сотрясение мозга и неизвестно, сколько вратарь будет отсутствовать.

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В этом сезоне Мюллер сыграл в 39-ти матчах "Хайденхайма", в которых пропустил 66 голов и 11 матчей отстоял всухую.

К слову, "Хайденхайм" и "Бохум" сыграли со счётом 0:0.