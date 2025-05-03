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В матче Бундеслиги вратарь столкнулся с полевым футболистом. Клуб объявил диагноз голкипера
Жуткая ситуация
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче Бундеслиги вратарь столкнулся с полевым футболистом и потерял сознание.
Голкипер "Ханденхайма" Кевин Мюллер сильно врезался в полузащитника "Бохума" Ибрагиму Сиссоко и упал на газон. Медики унесли вратаря на носилках.
Клуб объявил, что у вратаря диагностировано сотрясение мозга и неизвестно, сколько вратарь будет отсутствовать.
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В этом сезоне Мюллер сыграл в 39-ти матчах "Хайденхайма", в которых пропустил 66 голов и 11 матчей отстоял всухую.
К слову, "Хайденхайм" и "Бохум" сыграли со счётом 0:0.
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