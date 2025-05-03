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Шешко о нападающем Баварии: Вам просто нужен такой опытный парень
Высказался об футболисте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "РБ Лейпциг" высказался о нападающем "Баварии" Томасе Мюллере.
По словам словенского футболиста, Мюллер хороший человек и отличный игрок.
"Для меня он человек, который, хотя я и не знаю его лично, дает команде хорошую энергию, он отличный игрок и отличный командный игрок. Когда вы видите, как он забивает гол, он празднует его вместе с командой. Вам просто нужен такой опытный парень; он вообще отличный парень, насколько я могу судить.
Если у вас есть такие же качества, как у него, быть хорошим человеком и отличным игроком на поле, я думаю, это отличное сочетание, которое оценят все те, кто может играть с ним", - сказал Шешко.
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Напомним, матч между "РБ Лейпцигом" и "Баварией" состоится 3 мая и начнётся в 16:30 по киевскому времени.
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