Шешко о нападающем Баварии: Вам просто нужен такой опытный парень

Нападающий "РБ Лейпциг" высказался о нападающем "Баварии" Томасе Мюллере.

По словам словенского футболиста, Мюллер хороший человек и отличный игрок.

"Для меня он человек, который, хотя я и не знаю его лично, дает команде хорошую энергию, он отличный игрок и отличный командный игрок. Когда вы видите, как он забивает гол, он празднует его вместе с командой. Вам просто нужен такой опытный парень; он вообще отличный парень, насколько я могу судить.

Если у вас есть такие же качества, как у него, быть хорошим человеком и отличным игроком на поле, я думаю, это отличное сочетание, которое оценят все те, кто может играть с ним", - сказал Шешко.