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Бундеслига. Поульсен крадет праздник у Баварии или день камбеков в Германии
Гол Поульсена на 90+5 откладывает чемпионство Баварии
Getty Images / Global Images Ukraine
Бундеслига. 32-й тур
Лейпциг, РБ Арена
РБ Лейпциг – Бавария 3:3
Голы: Шешко 11, Клостерманн 39, Поульсен 90+5 – Дайер 62, Олисе 63, Сане 83
Лейпциг: Вандервордт – Неделькович (Гертрюйда, 86), Клостерманн, Лукеба, Раум – Зайвальд, Айдара (Вермерен, 69) – Кампль (Баку, 78), Хави – Шешко (Поульсен, 69), Опенда (Нуса, 86)
Бавария: Урбиг – Боэ (Горецка, 61), Дайер, Станишич, Лаймер – Киммих, Павлович – Олисе, Сане – Гнабри (Пальинья, 88), Мюллер (Коман, 61)
Менхенгладбах, Боруссия-Парк
Боруссия М – Хоффенхайм 4:4
Голы: Кьяродиа 5, Райтц 32, Онора 64, Кляйндинст 90+1 – Чавес 43, Бюльтер 54, Гложек 73, Табакович 81
Берлин, ан дер Альтен Ферстерей
Унион – Вердер 2:2
Голы: Роте 37, Бенеш 84 – Стаге 2, 15
Гамбург, Миллернтор-Штадион
Санкт-Паули – Штутгарт 0:1
Гол: Вольтемаде 88
Удаление в составе хозяев: ван дер Хейден 57
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