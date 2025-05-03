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Бундеслига. Поульсен крадет праздник у Баварии или день камбеков в Германии

Германия

Гол Поульсена на 90+5 откладывает чемпионство Баварии

Бундеслига. Поульсен крадет праздник у Баварии или день камбеков в Германии

Getty Images / Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 32-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Бавария 3:3

Голы: Шешко 11, Клостерманн 39, Поульсен 90+5 – Дайер 62, Олисе 63, Сане 83

Лейпциг: Вандервордт – Неделькович (Гертрюйда, 86), Клостерманн, Лукеба, Раум – Зайвальд, Айдара (Вермерен, 69) – Кампль (Баку, 78), Хави – Шешко (Поульсен, 69), Опенда (Нуса, 86)

Бавария: Урбиг – Боэ (Горецка, 61), Дайер, Станишич, Лаймер – Киммих, Павлович – Олисе, Сане – Гнабри (Пальинья, 88), Мюллер (Коман, 61)

Менхенгладбах, Боруссия-Парк

Боруссия М – Хоффенхайм 4:4

Голы: Кьяродиа 5, Райтц 32, Онора 64, Кляйндинст 90+1 – Чавес 43, Бюльтер 54, Гложек 73, Табакович 81

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Вердер 2:2

Голы: Роте 37, Бенеш 84 – Стаге 2, 15

Гамбург, Миллернтор-Штадион

Санкт-Паули – Штутгарт 0:1

Гол: Вольтемаде 88

Удаление в составе хозяев: ван дер Хейден 57

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Бавария (Мюнхен) Вердер (Бремен) Боруссия (Менхенгладбах) Санкт-Паули (Гамбург) Хоффенхайм (Зинсхайм) Унион (Берлин) РБ Лейпциг Штутгарт
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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.05.2025 в 18:32
За 3 тури +9 очок від Байєра і різниця м'ячів +30)))
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.05.2025 в 18:32
За 3 тури +9 очок від Байєра і різниця м'ячів +30)))
Ответить
0
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