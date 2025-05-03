Бундеслига. 32-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Вольфсбург 4:0

Голы: Гирасси 3, 59, Адейеми 69, 73

"Боруссия" уничтожила бывшую команду своего тренера Нико Ковача. "Вольфсбург" получил по дублю от Серу Гирасси и Карима Адейеми, не ответив ничем. Благодаря 5-й победе в 6 последних турах Дортмунд врывается в топ-4. Правда, у "Фрайбурга" (обошли по разнице голов) есть игра в запасе в Леверкузене завтра.

"Волки" давно бросили играть из-за отсутствия возможности пробиться в еврокубки. 5 поражений в 6 матчах до выезда на "Сигнал Идуна Парк" тому свидетельство. Но на игру с бывшим тренером большая часть стартового состава завелась не на шутку. Другое дело, что глупые ошибки в защите – системная история для "волков". Да и мотивации хватило на час борьбы.

Уязвимость защиты гостей сказалась в самом дебюте. Зюле отдал передачу вовнутрь, Брандт не смог обработать мяч, что смутило окруживших его "волков". Зато не смутило Гирасси, который ускользнул от Вавро, на замахе положил Грабару и открыл счет. До перерыва у "Вольфсбурга" была ровно одна классная контратака. Но Томашу пришлось серьезно погоревать над промахом головой с близкого расстояния, ведь этот шанс так и остался для его команды единственным.

Зато "Боруссия" и не думала расслабляться и после перерыва за счет интенсивности вынесла "Вольфсбург". Это то, на что так жаловался Нико Ковач во время своей работы в клубе. И то, чем он так доволен в Дортмунде. Как бы тактически слабо не бывала организована команда, но высокие обороты "Боруссия" всегда готова выдать.

В дебюте второй половины Гирасси в очередной раз подтвердил, что "волки" – его любимый соперник. И с фирменного прострела Гросса забил свой 8-й в ворота "Вольфсбурга" за карьеру.

А затем вышел добивать Адейеми. Если медлительный Гросс умудрялся раскручивать защитников вокруг себя, то Карим просто объезжал их словно на мотоцикле. Две быстрые атаки после удачного прессинга – два гола. Показательно, что Гирасси начал третью голевую комбинацию отбором на своей половине. А на 4-й Брандту снова повезло с ассистом. На этот раз его просто пас в ноги Адейеми Карим увенчал шикарным проходом и ударом в незащищенный угол. 4:0. Первый разгром "Вольфсбурга" в сезоне, исполненный командой их экс-коуча.

Дортмунд: Кобель – Бенсебайни, Антон, Зюле – Свенссон, Гросс (Забитцер, 82), Феликс Нмеча (Джан, 76), Рюэрсон – Гиттенс (Адейеми, 67), Брандт (Дюранвиль, 76) – Гирасси (Чуквуэмека, 82)

Вольфсбург: Грабара – Кульеракис, Вавро (Одогу, 76), Фишер (Расмуссен, 76) – Меле, Виммер (Майер, 70), Вранкс, Дардаи, Ольсен – Томаш (Амура, 70), Лукас Нмеча (Винд, 70)