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Нападающий Баварии подытожил матч с РБ Лейпцигом: Мы уже ощущаем себя чемпионами

Германия
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Боевой настрой

Нападающий Баварии подытожил матч с РБ Лейпцигом: Мы уже ощущаем себя чемпионами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Баварии" подытожил матч с "РБ Лейпцигом".

Томас Мюллер заявил, что матч выдался неплохим, но есть расстройство по пропущенному голу. Несмотря на это, команда чувствует себя чемпионами турнира.

"Сегодня все было действительно неплохо. Если вы посмотрите футбол в данный момент — например, матч Лиги чемпионов на прошлой неделе — это футбол в его лучшем проявлении в данный момент. И сегодня снова атмосфера, болельщики до и во время игры, ход игры в целом, вы просто видите, насколько это увлекательный вид спорта.

Конечно, это немного странно из-за позднего пропущенного гола, но мы каким-то образом чувствуем себя чемпионами. Это что-то среднее. Мы еще официально не стали ими, но уже есть такое ощущение. Я думаю, что эмоционально все утрясется в течение вечера — а затем чемпионский титул на следующей неделе, это ясно", - заявил Мюллер.

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Напомним, что "Бавария" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью 3:3. Мюнхенский клуб лидирует в Бундеслиге с 76-ю набранными баллами.

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Источник:
Bayern
Опубликовал: Владислав Прийменко
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