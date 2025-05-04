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Команда из зоны вылета Бундеслиги на пороге исторического рекорда
Если бы еще побед было побольше
Сегодня в 16:30 в 32-м туре немецкой Бундеслиги "Аугсбург" дома будет принимать "Хольштайн Киль".
Матч интересен тем, что, если новичок Бундеслиги забьет в Аугсбурге, он станет первым клубом в истории лиги, который сделает это в своих первых 16 выездных играх.
Если "Киль" продолжит эту серию в последнем туре против "Боруссии" Дортмунд, "Аисты" также достигнут чего-то очень редкого. До этого только десяти командам удавалось забивать хотя бы один гол во всех выездных играх сезона с 1963 года.
Однако почти рекордсмены лиги находятся в зоне вылета — на 17 месте в турнирной таблице, отставая от спасительной зоны на 9 очков.
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