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Команда из зоны вылета Бундеслиги на пороге исторического рекорда

Германия

Если бы еще побед было побольше

Команда из зоны вылета Бундеслиги на пороге исторического рекорда

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Сегодня в 16:30 в 32-м туре немецкой Бундеслиги "Аугсбург" дома будет принимать "Хольштайн Киль".

Матч интересен тем, что, если новичок Бундеслиги забьет в Аугсбурге, он станет первым клубом в истории лиги, который сделает это в своих первых 16 выездных играх.

Если "Киль" продолжит эту серию в последнем туре против "Боруссии" Дортмунд, "Аисты" также достигнут чего-то очень редкого. До этого только десяти командам удавалось забивать хотя бы один гол во всех выездных играх сезона с 1963 года.

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Однако почти рекордсмены лиги находятся в зоне вылета — на 17 месте в турнирной таблице, отставая от спасительной зоны на 9 очков.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Денис Снигур
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