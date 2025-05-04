Бундеслига. 32-й тур

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Хольштайн 1:3

Голы: Мунье 90 – Матино 25 (п), Бернхардссон 40, 51

"Аугсбург" продолжает щедро спонсировать "Хольштайн" очками. В первом круге Киль добыл свою первую разгромную победу в элите в собственной истории (5:1), сегодня – были в шаге от второй. Всего на матчи с "фуггерами" пришлось ровно треть побед в сезоне. Так что если команда Раппа сохранит прописку в элите, им придется отправить в Баварию большой презент.

Понятно, что "Аугсбург" лишен турнирной мотивации, и что это сыграло существенную роль этим вечером. Но и в первом круге было очевидно, что "Хольштайн" – максимально неприятный соперник для команды Йесса Торупа. Киль делает с ними ровно то же, что "Аугсбург" с командами с верхов – лишает пространства и достает выверенными контратаками. А если что – нехило выручает вратарь.

На бумаге "Хольштайн" победил довольно уверенно, но на деле в стартовые минут 20-25 в их вторую победу кряду не верилось вообще. Киль агрессивно выскакивал в транзитных эпизодах, но в ответ тоже получал. И в этой игре без центра поля "Аугсбург" нанес больше панчей.

Дважды практически с 11-метровой точки Комюр пробивал без сопротивления. Но оба раза пробил не лучшим образом, хотя Дене все равно нужно хвалить за 2 топовых сейва. Перед самым перерывом Дене еще раз блеснул рефлексами и потащил удар Цезигер в упор с углового. А Киль умудрился при этом уйти на перерыв с комфортным перевесом в счете.

Матсима перестарался в отборе и в буквально первой контратаке гостей привез пенальти, сбив Бернхардссона. Который Матино, герой перестрелки с Гладбахом в прошлом туре, в очередной раз реализовал. Дальше за дело взялись Скрибски и Бернхардссон. Скрибски до перерыва выдал одну из лучших передач сезона за спину Цезигеру, и Бернхардссон реализовал со второй попытки свой выход.

А в дебюте второй половины эта связка снова повторила результативный паттерн, разве что швед на этот раз уверенней разобрался у ворот. За второй тайм "Аугсбург" создал больше, чем гости за всю игру. Но это было при счете 0:3. Мунье забил гол престижа на последней минуте и немного подпортил разницу голов сопернику: теперь у "Хольштайна" те же -27, что и у "Хайденхайма" на спасительной 16-й позиции. И одно очко отставания, которое им придется отыгрывать с "Фрайбургом" и Дортмундом в 2 финальных турах.

Аугсбург: Дамен – Цезигер (Титц, 54), Гауэлеу, Матсима – Яннулис, Якич, Оньека (Реджбечай, 79), Вольф (Кудоссу, 54) – Клод-Морис, Комюр (Майер, 63)– Эссенде (Мунье, 63)

Хольштайн: Дене – Зец, Юганссон, Беккер – Толкин, Гигович (Шульц, 74), Ремберг, Розенбум – Скрибски (Арп, 74) – Матино (Харрес, 39), Бернхардссон (Кнудсен, 56)