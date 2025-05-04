Германия
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Бундеслига. Фрайбург – Байер 2:2. Леверкузен прощается с титулом эффектным камбеком
Ничья в пользу Дортмунда и Баварии
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Бундеслига. 32-й тур
Фрайбург, Европа Парк
Фрайбург – Байер 2:2
Голы: Эггештайн 44, Инкапье 48 (аг) – Виртц 82, Та 90+3
Фрайбург: Мюллер – Розенфельдер (Кюблер, 69), Гинтер, Линхарт, Макенго – Эггештайн, Остерхаге – Доан (Бесте, 81), Манзамби (Рёль, 69), Грифо (Сильдийя, 89) – Адаму
Леверкузен: Коварж – Тапсоба (Артур, 57), Та, Инкапье – Фримпонг (Телла, 76), Джака, Гарсия (Паласиос, 57), Гримальдо – Буэндиа (Адли, 58), Виртц – Шик
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