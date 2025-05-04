Подарок конкурента. Бавария стала досрочным чемпионом Германии

Вчера “Бавария” могла самостоятельно гарантировать себе чемпионство в Бундеслиге, ведь в гостевом матче против Лейпцига потеряла победу на 90+5 минуте. Сегодня все же мюнхенцы официально вернули себе звание сильнейшей команды Германии.

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Für unseren Verein, für unsere Fans, für unsere Stadt. ❤️????#MiaSanMeister pic.twitter.com/2k3ZKN0OPC — FC Bayern München (@FCBayern) May 4, 2025

Единственный конкурент команды Компани "Байер" играл сегодня в гостях против "Фрайбурга". "Бразильцы из Брайсгау" по состоянию на 49 минуту вели в счете 2:0, в итоге матч завершился со счетом 2:2. Голов Вирца на 83 и Та на 90+3 минутах не хватило для победы.

Таким образом, за два тура до финиша разрыв между "фармацевтами" и "пивоварами" составляет восемь очков. "Бавария" стала недостижимой для прошлогоднего чемпиона.

Это 34 чемпионский титул мюнхенцев в истории. В том числе 12 за последние 13 сезонов.

Для 39-летнего главного тренера "Баварии" Венсана Компани это первый трофей в топ-5 чемпионатах. Ранее он выигрывал Чемпионшип во главе "Бернли".