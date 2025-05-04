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Проклятие снято. Гарри Кейн выиграл первый трофей в карьере и отреагировал в соцсетях – ФОТО

Германия

Эмоционально

Проклятие снято. Гарри Кейн выиграл первый трофей в карьере и отреагировал в соцсетях – ФОТО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Хотя и вчера “Бавария” не смогла самостоятельно гарантировать чемпионство, сегодня ей помог “Фрайбург”. "Байер" в гостях против "бразильцев из Брайсгау" сыграл со счетом 2:2 и потерял даже теоретические шансы на титул.

Впервые в карьере трофей выиграл нападающий "пивоваров" Харри Кейн. 31-летний англичанин никогда еще не поднимал командный титул над головой в профессиональном футболе на взрослом уровне.

Кейн довольно сдержанно отреагировал в соцсетях. Он выложил эмоцию кубка как в Instagram, так и в X.

Проклятие снято. Гарри Кейн выиграл первый трофей в карьере и отреагировал в соцсетях – ФОТО - изображение 1
Проклятие снято. Гарри Кейн выиграл первый трофей в карьере и отреагировал в соцсетях – ФОТО - изображение 2

Добавим, что также Харри может завоевать золотую бутсу в этом сезоне Бундеслиги. Сейчас он лидирует в гонках бомбардиров и опережает Гирасси и Шика на пять голов. В прошлом розыгрыше Кейн забил 36 голов.

В заключительных двух турах "Бавария" сыграет против "Боруссии" М дома и в гостях с "Хоффенхаймом".

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