Бундеслига. 32-й тур

Майнц, Мева Арена

Майнц – Айнтрахт 1:1

Голы: Буркардт 57 – Кристенсен 16

"Майнц" отчаянно пытался прервать серию из 6 матчей без побед, что вернуло бы команду Бо Хенриксена в еврокубковую зону. И это несмотря на уровень сопротивления от "Айнтрахта", кадровые проблемы до и по ходу матча, и невезение в первом тайме. Но несмотря на все усилия (и традиционный сумасшедший километраж – набегали на 6 км больше соперника при перевесе во владении 64-36%), взять долгожданные три пункта им так и не удалось.

На финише сезона "Майнц" погубила предсказуемость в атаке. И их соперники по дерби Рейна и Майна отлично об этом знали, цинично выйдя играть вторым номером. Зная, что соперника сегодня устроит только победа. И как слабы они в позиционной атаке. Еще уместнее игра на контратаках стала с кадровыми проблемами "Майнца".

Один из лучших шот-стопперов лиги Центнер из-за повреждения уступил место в воротах юному Риссу. А впридачу к вратарю по ходу дебюта "карнавальники" лишились двух ЦЗ из трех – травмы получили да Кошта и Кор. Что оставляло юркого Экитике с ветеранами Видмером и Беллем.

Едва 33-летний Белль появился на поле, Экитике от него удрал. И после стенки с Юго латераль гостей Кристенсен вывел свою команду вперед. В ответ "Майнц" создал сопоставимое количество шансов до перерыва, но ушел с дефицитом в один мяч. Белль и Ханче-Ольсен из опасных позиций неудачно пробивали после корнеров. А Ли Чжэ Сон сначала промахнулся головой после кросса с фланга. А через минуту в идентичной позиции забил, но с минимального офсайда.

"Айнтрахт" стал совсем пассивен во втором тайме, за что был наказан. Буркардт максимально нелепым образом оформил свой 16-й гол в кампании, побив клубный рекорд ударом бедром. А все благодаря мертвому сну Туты и Кристенсена на дальней штанге после дальнего аута Видмера.

Последние 20 минут были захватывающими. "Майнц" окончательно пошел ва-банк, в то время как "Айнтрахт" пытался активно этим воспользоваться. Экитике дважды убежал 1 на 1. Во второй раз Белль сам отпустил француза на буллит ужасным обрезом. Но Юго простил, плюс Рисс на воротах сделав все, что было в его силах. А в самой концовке сначала Буркардт слету едва не урвал победу. А в заключительные мгновения свежий Вайпер потерял равновесие в самый неподходящий момент, и не смог завершить блестящий проход Сано победным голом.

1:1. "Майнц" все еще в 2 очках от 6-й позиции. С выездом в "Бохум" и приемом "Байера" на финише. "Айнтрахт" же мог гарантировать себе ЛЧ на следующий сезон этим вечером. Пункта-двух в следующих турах должно для этого хватить, но надо всерьез браться за "Санкт-Паули" на следующих выходных. Потому что с "Фрайбургом" в финальном туре иначе будет мясо.

Майнц: Рисс – да Кошта (Видмер, 26), Ханче-Ольсен, Кор (Белль, 10) – Каси (Ферачниг, 81), Амири, Сано, Мвене (Вайпер, 81) – Ли Чжэ Сон (Хон Хен Сок, 81), Небель – Буркардт

Айнтрахт: Трапп – Тута, Кох, Теате – Кристенсен, Скири, Ларссон, Браун (Нкунку, 85) – Кнауфф (Узун, 74), Баойя (Шаиби, 74) – Экитике (Батшуайи, 90+3)