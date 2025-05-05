Клуб Бундеслиги расстался с главным тренером за два тура до окончания чемпионата

"Вольфсбург" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Ральфом Хазенхюттлем.

Вместе с 57-летним специалистом покинут "зелено-белых" ассистенты Крейг Флеминг и Патрик Хазенхюттль, аналитик Мартин Рашик и работник академии Райнер Видмаер.

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В двух оставшихся играх сезона против "Хоффенхайма" и гладбахской "Боруссии" выполнять обязанности наставника будет тренер команды U19 Даниэль Бауэр.

Напомним, Хазенхюттль возглавил "Вольфсбург" летом 2024-го года. В 44 матчах у руля команды он одержал 17 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 18 поражений.

По итогам 32 туров чемпионата Германии "Вольфсбург" занимает 12-е место.