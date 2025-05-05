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Алонсо поздравил Баварию с досрочной победой в Бундеслиге

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Достойное поведение

Алонсо поздравил Баварию с досрочной победой в Бундеслиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо после ничейного поединка с "Фрайбургом" (2:2) в 32-м туре Бундеслиги отреагировал на досрочное завоевание чемпионского титула "Баварией".

"В матче было три фазы. Мы хорошо начали в первые 15 минут, затем "Фрайбург" прибавил. Мы слишком много позволяли сопернику и допускали много брака в передачах. Сравнять счет было хорошо для морального духа, мы явно улучшили свою игру в конце, и я рад за Джонатана Та, что он забил гол.

Поздравляю "Баварию" с чемпионством, они были самой стабильной командой в этом году", - сказал испанец.

По итогам 32-х туров в активе "Баварии" 76 очков, у "Байера" - 68.

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Источник:
Bundesliga
Опубликовал: Александр Бураков
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