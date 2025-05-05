Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алонсо поздравил Баварию с досрочной победой в Бундеслиге
Достойное поведение
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо после
"В матче было три фазы. Мы хорошо начали в первые 15 минут, затем "Фрайбург" прибавил. Мы слишком много позволяли сопернику и допускали много брака в передачах. Сравнять счет было хорошо для морального духа, мы явно улучшили свою игру в конце, и я рад за Джонатана Та, что он забил гол.
Поздравляю "Баварию" с чемпионством, они были самой стабильной командой в этом году", - сказал испанец.
По итогам 32-х туров в активе "Баварии" 76 очков, у "Байера" - 68.
Популярное сейчас
- Черноморец установил клубный антирекорд по количеству поражений в одном чемпионате
- "Любой другой результат, кроме чемпионства, я точно не пойму": Козловский – о воспитанниках Руха
- У Ромы одна из самых длинных клубных беспроигрышных серий в чемпионате за последние 36 лет
- Интер – Барса, Арсенал против ПСЖ и Ливерпуля, тур УПЛ и Эль-Класико. Расписание футбола на 5 – 11 мая
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире