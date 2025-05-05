Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лидеров второй Бундеслиги неожиданно сменил наставника и спортивного директора
Причины такого решения не указываются
Getty Images/Global Images Ukraine
"Кельн" объявил о новых назначениях в структуре клуба.
В должности главного тренера в двух оставшихся турах второй Бундеслиги "козлов" выведет вместо Герхарда Штрубера Фридхельм Фюнкель, а в роли спортивного директора Томас Кесслер заменит Кристиана Кесслера.
48-летний Штрубер возглавил "Кельн" летом 2024 года. В турнирной таблице его бывшие подопечные занимают второе место и находятся в шаге от повышения в классе.
ℹ️ Christian Keller and Gerhard Struber have been relieved of their duties by the Board of Directors. #effzeh pic.twitter.com/xoeHYIlsQ2— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) May 5, 2025
ℹ️ Friedhelm Funkel will take over as Head Coach until the end of the season. Thomas Kessler will take on the role of Sporting Director. #effzeh pic.twitter.com/qth6QfC5lR— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) May 5, 2025
Популярное сейчас
- Переход форварда Вереса в Полесье: раскрыта сумма трансфера
- Довбик после гола в ворота Фиорентины: Все хотят от меня большего
- У Ромы одна из самых длинных клубных беспроигрышных серий в чемпионате за последние 36 лет
- Проклятие снято. Гарри Кейн выиграл первый трофей в карьере и отреагировал в соцсетях – ФОТО
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире