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Один из лидеров второй Бундеслиги неожиданно сменил наставника и спортивного директора

Германия

Причины такого решения не указываются

Один из лидеров второй Бундеслиги неожиданно сменил наставника и спортивного директора

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кельн" объявил о новых назначениях в структуре клуба.

В должности главного тренера в двух оставшихся турах второй Бундеслиги "козлов" выведет вместо Герхарда Штрубера Фридхельм Фюнкель, а в роли спортивного директора Томас Кесслер заменит Кристиана Кесслера.

48-летний Штрубер возглавил "Кельн" летом 2024 года. В турнирной таблице его бывшие подопечные занимают второе место и находятся в шаге от повышения в классе.

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