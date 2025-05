Один из лидеров второй Бундеслиги неожиданно сменил наставника и спортивного директора

"Кельн" объявил о новых назначениях в структуре клуба.

В должности главного тренера в двух оставшихся турах второй Бундеслиги "козлов" выведет вместо Герхарда Штрубера Фридхельм Фюнкель, а в роли спортивного директора Томас Кесслер заменит Кристиана Кесслера.

48-летний Штрубер возглавил "Кельн" летом 2024 года. В турнирной таблице его бывшие подопечные занимают второе место и находятся в шаге от повышения в классе.



ℹ️ Christian Keller and Gerhard Struber have been relieved of their duties by the Board of Directors. #effzeh pic.twitter.com/xoeHYIlsQ2

ℹ️ Friedhelm Funkel will take over as Head Coach until the end of the season. Thomas Kessler will take on the role of Sporting Director. #effzeh pic.twitter.com/qth6QfC5lR