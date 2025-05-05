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Безвыигрышная серия карнавальников продолжается. Майнц – Айнтрахт 1:1. Видео голов и обзор матча

Германия

Противостояние команд из верхней половины таблицы

Безвыигрышная серия карнавальников продолжается. Майнц – Айнтрахт 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Майнц" и "Айнтрахт" не выявили победителя в поединке 32-го тура чемпионата Германии.

На 16-й минуте вывел гостей вперед Расмус Кристенсен, а во второй половине встречи сравнял счет Йонатан Буркардт.

Безвыигрышная серия "Майнца" составляет уже семь матчей.

Бундеслига. 32-й тур

Майнц, "Мева Арена"

"Майнц" – "Айнтрахт" 1:1

Голы: Буркардт 57 – Кристенсен 16

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