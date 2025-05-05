Германия
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Безвыигрышная серия карнавальников продолжается. Майнц – Айнтрахт 1:1. Видео голов и обзор матча
Противостояние команд из верхней половины таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine
"Майнц" и "Айнтрахт" не выявили победителя в поединке 32-го тура чемпионата Германии.
На 16-й минуте вывел гостей вперед Расмус Кристенсен, а во второй половине встречи сравнял счет Йонатан Буркардт.
Безвыигрышная серия "Майнца" составляет уже семь матчей.
Бундеслига. 32-й тур
Майнц, "Мева Арена"
"Майнц" – "Айнтрахт" 1:1
Голы: Буркардт 57 – Кристенсен 16
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