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Юпп Хайнкес: Мой интерес к футболу угасает, иногда я лучше пойду в спортзал, чем буду включать Бундеслигу

Германия

Интервью накануне юбилея

Юпп Хайнкес: Мой интерес к футболу угасает, иногда я лучше пойду в спортзал, чем буду включать Бундеслигу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне своего 80-летия легендарный бывший тренер "Баварии" Юпп Хайнкес поделился с Kicker мыслями о современном футболе.

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Последний раз Хайнкес работал в футболе в 2018 году, когда завершил карьеру после своего последнего периода в "Баварии". С тех пор он ведет спокойную жизнь и признается, что футбол больше не занимает такого места в его повседневности.

"Мой интерес к футболу угасает. Я все еще слежу за "Баварией", "Менхенхладбахом", «
"Атлетиком", "Реалом", "Барселоной" и испанским футболом в целом, а также за топ-матчами в Англии и Франции. Но я стал привередливым.

Изменились интересы – и в семье тоже. Большие матчи смотрю, но иногда лучше пойду в спортзал, чем буду включать Бундеслигу. Сейчас слишком много матчей, и зрители перегружены. Но бизнес иначе не работает: игроки зарабатывают огромные деньги, поэтому клубы должны их где-то брать. Футбол стал коммерческим продуктом. Расписание матчей диктует телевидение", – сказал Хайнкес.

Напомним, что Хайнкес в течение 39 лет работал тренером в Германии и Испании.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Алексей Полищук
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