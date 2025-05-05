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"Он заслуживает этого". Легенда Манчестер Юнайтед поздравил Кейна с первым выигранным трофеем

Германия

Отметил характер своего соотечественника

"Он заслуживает этого". Легенда Манчестер Юнайтед поздравил Кейна с первым выигранным трофеем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поздравил в соцсетях форварда мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейна с первым выигранным командным трофеем в своей карьере.

"Он прошел трудный путь, ведь неоднократно терпел неудачи. Однако он имел цель, к которой шел все это время, которую он полностью заслужил. Его первый командный трофей — это то, чего ему не хватало. Я очень рад, что ему удалось этого достичь благодаря упорному труду, решительности и настойчивости. Он заслужил это!"

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Напомним, что "Бавария" стала досрочным чемпионом Бундеслиги в сезоне 2024/25. Таким образом 31-летний англичанин выиграл свой первый титул в карьере.

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Опубликовал: Андрей Журба
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