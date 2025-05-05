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"Он заслуживает этого". Легенда Манчестер Юнайтед поздравил Кейна с первым выигранным трофеем
Отметил характер своего соотечественника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поздравил в соцсетях форварда мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейна с первым выигранным командным трофеем в своей карьере.
"Он прошел трудный путь, ведь неоднократно терпел неудачи. Однако он имел цель, к которой шел все это время, которую он полностью заслужил. Его первый командный трофей — это то, чего ему не хватало. Я очень рад, что ему удалось этого достичь благодаря упорному труду, решительности и настойчивости. Он заслужил это!"
Congratulations @HKane— Rio Ferdinand (@rioferdy5) May 4, 2025
The journey is another example of how hard you have to work, how long it can take, how many disappointments you have to go through to get what you want in life.
Harry has the goals, the arm band, the adulation as an individual…..
But he has now got his…
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Напомним, что "Бавария" стала досрочным чемпионом Бундеслиги в сезоне 2024/25. Таким образом 31-летний англичанин выиграл свой первый титул в карьере.
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