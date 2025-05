"Он заслуживает этого". Легенда Манчестер Юнайтед поздравил Кейна с первым выигранным трофеем

Легендарный экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поздравил в соцсетях форварда мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейна с первым выигранным командным трофеем в своей карьере.

Congratulations @HKane

The journey is another example of how hard you have to work, how long it can take, how many disappointments you have to go through to get what you want in life.

Harry has the goals, the arm band, the adulation as an individual…..

But he has now got his…