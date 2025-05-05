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Бавария презентовала выездную форму на сезон 2025/26, посвященную 20-летию Альянц Арены

Германия

Новая экипировка

Бавария презентовала выездную форму на сезон 2025/26, посвященную 20-летию Альянц Арены

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пока текущий футбольный сезон подходит к концу, мюнхенская "Бавария" уже представила свою новую выездную форму на следующую кампанию 2025/2026 годов.

Сегодня, 5 мая, клуб официально представил комплект экипировки, который является особенным, ведь посвящен 20-летию домашнего стадиона "красных" - "Альянц Арены".

Главной особенностью новой выездной футболки является изящный силуэт легендарной арены, изображенный на ее лицевой стороне.

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Бавария (Мюнхен) Альянц-Арена (Мюнхен)
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Источник:
Bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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