Бавария презентовала выездную форму на сезон 2025/26, посвященную 20-летию Альянц Арены

Пока текущий футбольный сезон подходит к концу, мюнхенская "Бавария" уже представила свою новую выездную форму на следующую кампанию 2025/2026 годов.

Сегодня, 5 мая, клуб официально представил комплект экипировки, который является особенным, ведь посвящен 20-летию домашнего стадиона "красных" - "Альянц Арены".

Главной особенностью новой выездной футболки является изящный силуэт легендарной арены, изображенный на ее лицевой стороне.

A jersey woven with history! ????



The 25/26 away jersey, celebrating 20 years of the Allianz Arena ???? https://t.co/43B8dpwiNs pic.twitter.com/MvhzHQTJhl