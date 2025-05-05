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Бавария презентовала выездную форму на сезон 2025/26, посвященную 20-летию Альянц Арены
Новая экипировка
Getty Images / Global Images Ukraine
Пока текущий футбольный сезон подходит к концу, мюнхенская "Бавария" уже представила свою новую выездную форму на следующую кампанию 2025/2026 годов.
Сегодня, 5 мая, клуб официально представил комплект экипировки, который является особенным, ведь посвящен 20-летию домашнего стадиона "красных" - "Альянц Арены".
Главной особенностью новой выездной футболки является изящный силуэт легендарной арены, изображенный на ее лицевой стороне.
A jersey woven with history! ????— FC Bayern (@FCBayernEN) May 5, 2025
The 25/26 away jersey, celebrating 20 years of the Allianz Arena ???? https://t.co/43B8dpwiNs pic.twitter.com/MvhzHQTJhl
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