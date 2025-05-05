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Кейн - о первой командной награде: Это что-то особенное
Игрок поделился своими эмоциями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форварда "Баварии" Харри Кейна поделился своими эмоциями после первого выигранного командного трофея в своей карьере.
"Я чувствую себя хорошо, честно говоря, удивительно. Много тяжелого труда и преданности на протяжении всего сезона. Получить эту награду сейчас - это нечто особенное. Это особая группа игроков и персонала, и, очевидно, это первая награда в моей карьере - поэтому это немного особенно приятно. Мы хорошо отпраздновали прошлой ночью, и я уверен, что в ближайшие недели будет еще больше празднований", - сказал футболист.
Напомним, что "Бавария" стала досрочным чемпионом Бундеслиги в сезоне 2024/25, имея 76 очков.
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