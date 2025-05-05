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Нойер - о победе в Бундеслиге: Этот титул говорит о том, что мы хорошая команда
Футболист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
После получения чемпионского титула в Бундеслиге, голкипер "Баварии" Мануэль Нойер поделился своими эмоциями.
"Этот титул является более особенным, потому что мы не выиграли его в прошлом году после долгой серии. Сезон без трофеев всегда тяжелый, поэтому мотивация была с самого начала этого сезона. Этот титул говорит о том, что мы хорошая команда и мы стали ближе друг к другу - поэтому он особенный. Каждый игрок и сотрудник внес свой вклад, и теперь мы можем наслаждаться празднованием", - сказал Нойер.
Напомним, что "Бавария" стала досрочным чемпионом Бундеслиги в сезоне 2024/25, имея 76 очков.
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