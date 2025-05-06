Спортдир Баварии отреагировал на слухи о возможном уходе главного бомбардира команды

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Кристоф Фройнд прокомментировал возможный уход Гарри Кейна этим летом.

"Это не является темой для обсуждений в клубе. Это вообще не является проблемой, ведь его уважают все одноклубники, а сам Гарри прекрасно ладит со всеми партнерами по команде. Он сейчас находится в расцвете сил, прекрасно адаптировавшись к немецкому футболу. Даже уход Эрика Дайера из "Баварии" никоим образом не влияет на будущее Кейна в клубе".

Напомним, что "Бавария" приобрела Гарри Кейна летом 2023 года за 95 миллионов евро из "Тоттенхэма".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

За два сезона в Германии Гарри Кейн забил 80 голов и отдал 24 ассиста в 89 матчах за клуб во всех турнирах.