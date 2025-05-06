Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортдир Баварии отреагировал на слухи о возможном уходе главного бомбардира команды
Известно, что об этом думают в клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Кристоф Фройнд прокомментировал возможный уход Гарри Кейна этим летом.
"Это не является темой для обсуждений в клубе. Это вообще не является проблемой, ведь его уважают все одноклубники, а сам Гарри прекрасно ладит со всеми партнерами по команде. Он сейчас находится в расцвете сил, прекрасно адаптировавшись к немецкому футболу. Даже уход Эрика Дайера из "Баварии" никоим образом не влияет на будущее Кейна в клубе".
Напомним, что "Бавария" приобрела Гарри Кейна летом 2023 года за 95 миллионов евро из "Тоттенхэма".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
За два сезона в Германии Гарри Кейн забил 80 голов и отдал 24 ассиста в 89 матчах за клуб во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Помощь пришла, откуда не ждали. Лехия с пятью украинцами может сохранить лицензию для Экстраклясы
- Эпицентру, чтобы принимать матчи УПЛ на своем стадионе, нужно устранить один основной недостаток
- Статистические порталы поставили Цыганкову самую высокую оценку за матч против Мальорки
- Интер – Барса, Арсенал против ПСЖ и Ливерпуля, тур УПЛ и Эль-Класико. Расписание футбола на 5 – 11 мая
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны