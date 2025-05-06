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Спортдир Баварии отреагировал на слухи о возможном уходе главного бомбардира команды

Германия

Известно, что об этом думают в клубе

Спортдир Баварии отреагировал на слухи о возможном уходе главного бомбардира команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Кристоф Фройнд прокомментировал возможный уход Гарри Кейна этим летом.

"Это не является темой для обсуждений в клубе. Это вообще не является проблемой, ведь его уважают все одноклубники, а сам Гарри прекрасно ладит со всеми партнерами по команде. Он сейчас находится в расцвете сил, прекрасно адаптировавшись к немецкому футболу. Даже уход Эрика Дайера из "Баварии" никоим образом не влияет на будущее Кейна в клубе".

Напомним, что "Бавария" приобрела Гарри Кейна летом 2023 года за 95 миллионов евро из "Тоттенхэма".

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За два сезона в Германии Гарри Кейн забил 80 голов и отдал 24 ассиста в 89 матчах за клуб во всех турнирах.

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Бавария (Мюнхен) Харри Кейн Кристоф Фройнд
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Источник:
Sky Sport DE
Опубликовал: Андрей Журба
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