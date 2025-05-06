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Стало известно, какая сумма выкупа прописана в контракте звезды РБ Лейпциг

Германия

Но он может покинуть клуб и без активации этого пункта

Стало известно, какая сумма выкупа прописана в контракте звезды РБ Лейпциг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко считается одним из самых перспективных нападающих Европы. Он демонстрирует результат даже в этом непростом сезоне для команды, но останется ли словенец в клубе этим летом – большой вопрос.

Как сообщает Sky Germany, в контракте игрока на лето предусмотрена клаусула, размер которой зависит от выступлений нападающего. Чем лучшую игру демонстрирует Шешко, тем выше его стоимость. Сейчас цена выкупа уже превышает 80 миллионов евро.

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Однако трансфер возможен и без активации клаусулы. В таком случае условия сделки могут обсуждаться отдельно, а общий пакет отступных увеличится. Например, "РБ Лейпциг" может потребовать фиксированную сумму в 75 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов. На рынке нередко обходят клаусулы, выплачивая большие суммы по другим условиям – в основном из бюджетных или бухгалтерских соображений.

Добавим, что в этом сезоне на счету Шешко 21 гол и 6 ассистов в 43-х матчах за "Лейпциг" во всех турнирах.

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Источник:
Sky Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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