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Стало известно, какая сумма выкупа прописана в контракте звезды РБ Лейпциг
Но он может покинуть клуб и без активации этого пункта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко считается одним из самых перспективных нападающих Европы. Он демонстрирует результат даже в этом непростом сезоне для команды, но останется ли словенец в клубе этим летом – большой вопрос.
Как сообщает Sky Germany, в контракте игрока на лето предусмотрена клаусула, размер которой зависит от выступлений нападающего. Чем лучшую игру демонстрирует Шешко, тем выше его стоимость. Сейчас цена выкупа уже превышает 80 миллионов евро.
Однако трансфер возможен и без активации клаусулы. В таком случае условия сделки могут обсуждаться отдельно, а общий пакет отступных увеличится. Например, "РБ Лейпциг" может потребовать фиксированную сумму в 75 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов. На рынке нередко обходят клаусулы, выплачивая большие суммы по другим условиям – в основном из бюджетных или бухгалтерских соображений.
Добавим, что в этом сезоне на счету Шешко 21 гол и 6 ассистов в 43-х матчах за "Лейпциг" во всех турнирах.
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