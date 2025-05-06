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Немецкий топ-клуб может украсть звезду Манчестер Юнайтед у Бетиса
Известны приоритеты бразильского нападающего
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий топ-клуб может украсть звездного игрока "Манчестер Юнайтед", который играет за "Бетис" на правах аренды.
Как сообщил журналист Экрем Конур, леверкузенский "Байер" проявляет серьезный интерес в подписании Антони на постоянной основе, впрочем 25-летний бразилец хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Испании. "Бетис" хочет оставить в команде Антони после завершения срока его аренды, которая истекает по завершении этого сезона.
Также отмечается, что "Манчестер Юнайтед" установил цену на Антони в 30-35 миллионов евро.
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С момента своего перехода в "Бетис" Антони забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 20 матчах за клуб во всех турнирах. Его стоимость, согласно данным сайта Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.
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