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Немецкий топ-клуб может украсть звезду Манчестер Юнайтед у Бетиса

Германия

Известны приоритеты бразильского нападающего

Немецкий топ-клуб может украсть звезду Манчестер Юнайтед у Бетиса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий топ-клуб может украсть звездного игрока "Манчестер Юнайтед", который играет за "Бетис" на правах аренды.

Как сообщил журналист Экрем Конур, леверкузенский "Байер" проявляет серьезный интерес в подписании Антони на постоянной основе, впрочем 25-летний бразилец хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Испании. "Бетис" хочет оставить в команде Антони после завершения срока его аренды, которая истекает по завершении этого сезона.

Также отмечается, что "Манчестер Юнайтед" установил цену на Антони в 30-35 миллионов евро.

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С момента своего перехода в "Бетис" Антони забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 20 матчах за клуб во всех турнирах. Его стоимость, согласно данным сайта Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.

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Байер (Леверкузен) Бетис (Севилья) Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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