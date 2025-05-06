Испанец и австриец. РБ Лейпциг определился с главными кандидатами на роль менеджера команды

"РБ Лейпциг" уже определился с главными кандидатами на роль менеджера команды в следующем сезоне.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга из издания Sky Sport, руководство "красных быков" рассматривает на роль нового главного тренера команды Оливера Гласнера и Сеска Фабрегаса. Оба наставника готовы к вызову и являются главными кандидатами, однако кроме них есть еще один неназванный претендент, имя которого до сих пор держится в секрете.

Отмечается, что представители "Лейпцига" пока провели переговоры с 50-летним австрийским специалистом и 38-летним испанским специалистом, но между сторонами пока нет никаких конкретных договоренностей о работе.

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Сейчас "РБ Лейпциг" занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 50 очков после 32 туров.