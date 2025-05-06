Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда немецкого футбола высказался о будущем звезды Байера
Должен слушать внутренний голос
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне своего 80-летия легендарный немецкий тренер Юпп Хайнкес поделился с Kicker мыслями о будущем звезды "Байера" и сборной Германии Флориана Виртца, которого связывают с переходом в гранды, например, в "Баварию".
"Этот серьезный молодой человек, по крайней мере таким он мне кажется, должен слушать свой внутренний голос. Он должен делать то, что считает лучшим для себя, и может советоваться с родителями или близкими. Я считаю, что Виртц – фантастический игрок.
Да, он уже в своей карьере получал серьезные травмы, но ему еще предстоит преодолеть другие трудности, которые потребуют стойкости. Например, колебания формы команды, которые влияют даже на таких талантливых игроков, как он. Ему также нужно продолжать работать над физической формой и над своей выносливостью, и физической, и ментальной.
Эта устойчивость очень важна для карьеры мирового уровня. Килиан Мбаппе – чемпион мира, но и он является примером того, как сложно играть в таком клубе, как "Реал". Поэтому игрок уровня Вирца должен всегда верить в себя. У Крооса был этот дар – знать, что он может, а что нет. Я верю, что Виртц имеет подобный менталитет. Кроос постоянно совершенствовал свою игру, и я уверен, что Виртц тоже сделает карьеру мирового масштаба, как и Тони", – сказал Хайнкес.
Добавим, что в этом сезоне Флориан Виртц сыграл 43 матча за "Байер" во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 13 ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего немца в 140 миллионов евро.
Популярное сейчас
- "Позвонил Суркису. Он сказал: "Не задавай глупых вопросов". Как президент Динамо обнадежил экс-игрока
- В честь юбилея школы Днепр 75: ветераны и выпускники сыграли спарринг. Экс-форвард сборной оформил хет-трик
- "Я не хочу такое видеть": Шищенко – о действиях игроков Оболони во встрече с Вересом
- Команда из зоны вылета Бундеслиги на пороге исторического рекорда
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе