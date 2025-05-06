Легенда немецкого футбола высказался о будущем звезды Байера

Накануне своего 80-летия легендарный немецкий тренер Юпп Хайнкес поделился с Kicker мыслями о будущем звезды "Байера" и сборной Германии Флориана Виртца, которого связывают с переходом в гранды, например, в "Баварию".

"Этот серьезный молодой человек, по крайней мере таким он мне кажется, должен слушать свой внутренний голос. Он должен делать то, что считает лучшим для себя, и может советоваться с родителями или близкими. Я считаю, что Виртц – фантастический игрок.

Да, он уже в своей карьере получал серьезные травмы, но ему еще предстоит преодолеть другие трудности, которые потребуют стойкости. Например, колебания формы команды, которые влияют даже на таких талантливых игроков, как он. Ему также нужно продолжать работать над физической формой и над своей выносливостью, и физической, и ментальной.

Эта устойчивость очень важна для карьеры мирового уровня. Килиан Мбаппе – чемпион мира, но и он является примером того, как сложно играть в таком клубе, как "Реал". Поэтому игрок уровня Вирца должен всегда верить в себя. У Крооса был этот дар – знать, что он может, а что нет. Я верю, что Виртц имеет подобный менталитет. Кроос постоянно совершенствовал свою игру, и я уверен, что Виртц тоже сделает карьеру мирового масштаба, как и Тони", – сказал Хайнкес.