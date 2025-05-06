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Красивое завершение. Бундеслига назвала гол месяца в чемпионате
Поразительно
Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига назвала гол месяца в чемпионате.
Гол Сержа Гнабри в ворота дортмундской "Боруссии" 12 апреля был признан лучшим в чемпионате Германии.
Для немецкого футболиста этот гол стал шестым в сезоне.
В этом сезоне Серж Гнабри также отметился пятью голевыми передачами в Бундеслиге.
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Напомним, что матч между "Боруссией Д" и "Баварией" завершился со счётом 2:2.
К слову, в марте лучший гол Бундеслиги забил Рафаэль Геррейру.
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Источник:Bundesliga
Опубликовал: Владислав Прийменко
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