Красивое завершение. Бундеслига назвала гол месяца в чемпионате

Бундеслига назвала гол месяца в чемпионате.

Гол Сержа Гнабри в ворота дортмундской "Боруссии" 12 апреля был признан лучшим в чемпионате Германии.

Для немецкого футболиста этот гол стал шестым в сезоне.

В этом сезоне Серж Гнабри также отметился пятью голевыми передачами в Бундеслиге.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что матч между "Боруссией Д" и "Баварией" завершился со счётом 2:2.

К слову, в марте лучший гол Бундеслиги забил Рафаэль Геррейру.