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Красивое завершение. Бундеслига назвала гол месяца в чемпионате

Германия

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Красивое завершение. Бундеслига назвала гол месяца в чемпионате

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бундеслига назвала гол месяца в чемпионате.

Гол Сержа Гнабри в ворота дортмундской "Боруссии" 12 апреля был признан лучшим в чемпионате Германии.

Для немецкого футболиста этот гол стал шестым в сезоне.

В этом сезоне Серж Гнабри также отметился пятью голевыми передачами в Бундеслиге.

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Напомним, что матч между "Боруссией Д" и "Баварией" завершился со счётом 2:2.

К слову, в марте лучший гол Бундеслиги забил Рафаэль Геррейру.

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Бундеслига Серж Гнабри
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Источник:
Bundesliga
Опубликовал: Владислав Прийменко
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