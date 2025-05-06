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Дали только два варианта. Руководство Баварии приняло решение по звёздному вингеру клуба

Германия
Обновлено

Время для раздумий

Дали только два варианта. Руководство Баварии приняло решение по звёздному вингеру клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Баварии" приняло решение по звёздному вингеру клуба.

Лерою Сане предложено два варианта развития событий – либо он подпишет контракт на текущих условиях, предложенных ему, либо ему придется покинуть клуб этим летом.

Сообщается, что клуб не сделает улучшенного предложения игроку.

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Действующий контракт Сане заканчивается в июне 2025 года. В этом сезоне немецкий футболист сыграл в 43-х матчах "Баварии" во всех турнирах. На его счету 13 голов и 5 голевых передач.

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Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Владислав Прийменко
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