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Дали только два варианта. Руководство Баварии приняло решение по звёздному вингеру клуба
Время для раздумий
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Баварии" приняло решение по звёздному вингеру клуба.
Лерою Сане предложено два варианта развития событий – либо он подпишет контракт на текущих условиях, предложенных ему, либо ему придется покинуть клуб этим летом.
Сообщается, что клуб не сделает улучшенного предложения игроку.
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Действующий контракт Сане заканчивается в июне 2025 года. В этом сезоне немецкий футболист сыграл в 43-х матчах "Баварии" во всех турнирах. На его счету 13 голов и 5 голевых передач.
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