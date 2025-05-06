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Звёздный полузащитник Байера решил в каком клубе продолжит карьеру,- BILD
Неожиданное решение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный полузащитник "Байера" решил в каком клубе продолжит карьеру.
По словам источника, Виртц сообщил тренеру Хаби Алонсо, что он не рассматривает варианты с переходом в "Реал" или "Манчестер Сити" и его единственное намерение – присоединение к "Баварии".
Отец футболиста, который также его агент, уже достигла принципиального соглашения с "Баварией" после серии переговоров в последние месяцы.
Ключевыми стали тесные отношения между Хансом Вирцем и почетного президента мюнхенцев Ули Хенесса. Но открыт вопрос в стоимости футболиста, которая будет высокой.
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В этом сезоне немецкий футболист сыграл в 43-х матчах "Байера", в которых забил 16 голов и сделал 13 голевых передач.
TransferMarkt оценивает футболиста в 140 млн евро.
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