Всё может случиться. Перспективный нападающий РБ Лейпциг рассказал о своём будущем

Перспективный нападающий "РБ Лейпциг" рассказал о своём будущем.

По словам Беньямина Шешко, в его карьере может случиться всё, что угодно. Однако в данный момент он сконцентрирован на выступлениях за "быков".

"Сейчас я на 100 процентов сосредоточен на "РБ Лейпциг". А дальше посмотрим. Все открыто, все может случиться", - сказал Шешко.

Ранее стало известно об отступных в контракте словенского нападающего в размере 80 млн евро.

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В этом сезоне 21-летний футболист сыграл 43 матча за "РБ Лейпциг", в которых забил 21 гол и сделал 6 голевых передач.