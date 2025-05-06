  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Всё может случиться. Перспективный нападающий РБ Лейпциг рассказал о своём будущем

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Всё может случиться. Перспективный нападающий РБ Лейпциг рассказал о своём будущем

Германия

Будущее непредсказуемое

Всё может случиться. Перспективный нападающий РБ Лейпциг рассказал о своём будущем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Перспективный нападающий "РБ Лейпциг" рассказал о своём будущем.

По словам Беньямина Шешко, в его карьере может случиться всё, что угодно. Однако в данный момент он сконцентрирован на выступлениях за "быков".

"Сейчас я на 100 процентов сосредоточен на "РБ Лейпциг". А дальше посмотрим. Все открыто, все может случиться", - сказал Шешко.

Ранее стало известно об отступных в контракте словенского нападающего в размере 80 млн евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне 21-летний футболист сыграл 43 матча за "РБ Лейпциг", в которых забил 21 гол и сделал 6 голевых передач.

По теме
yellow-arrow
Звёздный полузащитник Байера решил в каком клубе продолжит карьеру,- BILD
yellow-arrow
Барселона сообщила лидеру Байера условие, при котором они смогут подписать его
yellow-arrow
Дали только два варианта. Руководство Баварии приняло решение по звёздному вингеру клуба
РБ Лейпциг Беньямин Шешко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Philipp Hinze
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости