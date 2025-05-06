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Всё может случиться. Перспективный нападающий РБ Лейпциг рассказал о своём будущем
Будущее непредсказуемое
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перспективный нападающий "РБ Лейпциг" рассказал о своём будущем.
По словам Беньямина Шешко, в его карьере может случиться всё, что угодно. Однако в данный момент он сконцентрирован на выступлениях за "быков".
"Сейчас я на 100 процентов сосредоточен на "РБ Лейпциг". А дальше посмотрим. Все открыто, все может случиться", - сказал Шешко.
Ранее стало известно об отступных в контракте словенского нападающего в размере 80 млн евро.
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В этом сезоне 21-летний футболист сыграл 43 матча за "РБ Лейпциг", в которых забил 21 гол и сделал 6 голевых передач.
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