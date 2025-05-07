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Бавария хочет подписать звезду своих конкурентов по Бундеслиге

Германия

На подмену

Бавария хочет подписать звезду своих конкурентов по Бундеслиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" начала переговоры с агентом нападающего "Байера" Патрика Шика относительно потенциального трансфера этим летом, сообщает Sport BILD. Чемпионы Бундеслиги видят в 29-летнем форварде сборной Чехии возможную подмену для Харри Кейна в следующем сезоне.

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И хотя идея перехода в статус дублера может показаться спорной, на этом этапе карьеры Шика может привлечь перспектива присоединения к гранду немецкого футбола. В текущем составе "Баварии" нет классического "девятого номера", кроме Кейна, поэтому Шик вполне может рассчитывать на немало игрового времени – в частности в случае ротации или травм. А благодаря более глубокой роли Кейна на поле, Шик даже может надеяться на место в старте при определенных тактических схемах.

На фоне будущих изменений в рядах "Байера", Шик – один из игроков, которые рассматривают вариант смены команды. Кроме "Баварии", нападающего также связывается с "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что в этом сезоне на счету нападающего 25 голов и 1 ассист в 43-х матчах за "Байер" во всех турнирах.

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Источник:
Sport BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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